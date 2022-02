L'Estetista cinica: «Macché Corea, io vado da Ancorotti»

CREMA - «Mi fa ridere la skincare coreana, quando l’Italia è uno dei maggiori produttori beauty del mondo». Parole affidate ad un post da un’entusiasta Cristina Fogazzi, nota al grande pubblico dei social, ma anche della tv, come l’Estetista cinica. La influencer e manager bresciana è stata ospite ieri di Renato Ancorotti.

L’imprenditore cremasco della cosmesi l’ha accompagnata in visita nella sua azienda. Una mattinata trascorsa tra uffici e reparto produzione, alla scoperta del make up made in Crema.

«Conoscevo Cristina, ma non era mai stata nostra ospite — afferma Ancorotti —. Accompagnandola in visita ho avuto la conferma che si tratta di un’imprenditrice molto preparata e competente. Abbiamo avuto un interessante scambio di opinioni sul nostro settore».

LA VISITA CREMASCA.

Fogazzi ha documentato sui suoi social, dove vanta oltre 800 mila follower tra Facebook e Instagram, la mattinata cremasca. La visita nei laboratori dove i tecnici creano formule innovative, poi nei reparti dove vengono mischiati colori monocromatici per realizzare un rossetto liquido.

Senza dimenticare i mascara waterproof, ovvero residenti all’acqua, e ancora i moderni macchinari per il riempimento delle confezioni di mascara, le polveri degli ombretti illuminanti, che poi vengono pressate. Infine l’area dedicata al controllo colore, il reparto asciugatura degli ombretti e l’impianto di recupero del solvente, sistema che evita la dispersione nell’aria.

CHI E' L'ESTETISTA CINICA.

Fogazzi è una self made woman: 48enne bresciana di Sarezzo, ha aperto un’attività di estetica a Milano nel 2009. Tramite i social e un modo di fare comunicazione ironico e competente si è conquistata uno spazio importante. Poi ha creato una propria linea di cosmetici e i fatturati sono esplosi, nonostante la pandemia, raggiungendo i 30 milioni di euro.

Per la Ancorotti cosmetics l’occasione di far conoscere al grande pubblico dei social e non solo una realtà consolidata e leader nella produzione del make up. I moderni laboratori e impianti produttivi voluti dal patron Renato nell’area ex Olivetti rappresentano un punto di riferimento per il settore.

Da sempre l’imprenditore, che è anche presidente di Cosmetica Italia, ha puntato a valorizzare l’esistente, recuperando edifici dismessi da decenni. La sua azienda è cresciuta e oggi conta oltre 300 dipendenti.