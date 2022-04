Ponte sul Po tra Castelvetro e Cremona, 7.564 sanzioni staccate nel 2021

CASTELVETRO PIACENTINO - Ben 7.564 sanzioni sul ponte di Po staccate nel 2021 dalla Polizia provinciale di Piacenza, grazie all’Elfo Gate control che permette di fotografare i mezzi pesanti in divieto. Di queste, 5.071 riguardano camion che viaggiavano in direzione Cremona e 2.493 in direzione Piacenza. Sono invece 2.197 quelle che sono state elevate ad autotrasportatori stranieri. La sanzione è di 80 euro ed è stato anche registrato il caso di un camionista che ne ha prese addirittura 70, facendo poi ricorso (che ha perso). “Grazie all’importante rilevatore automatico, in azione da giugno 2020, il ponte è più sicuro - ha spiegato il commissario Luigi Rabuffi -. E su un totale di 11.008 verbali staccati in tutta la provincia, è evidente che quelli al ponte di Castelvetro hanno inciso parecchio”.

I dati sono stati diffusi nel corso di una conferenza stampa in Provincia a Piacenza, dove sono stati dettagliati anche gli interventi in ambito di caccia e pesca. Presenti la comandante Anna Olati, il commissario Roberto Cravedi e la presidente provinciale Patrizia Barbieri. “Ringrazio gli operatori della polizia provinciale per il ruolo importantissimo - ha detto proprio Barbieri -: sono profondi conoscitori del territorio. Evidenzio la loro professionalità che ha portato a grandi risultati. E non dimentichiamo il complesso lavoro di verifica. Sul ponte di Castelvetro, ad esempio, ogni giorno passano 11 mila mezzi in entrambi i sensi di marcia e quindi i controlli comportano davvero un grande impegno”.