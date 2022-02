In casa due etti di marijuana, arrestato spacciatore 24enne

CREMA - Da Formigara, dove abita, a Crema per spacciare marijuana ai giovani che frequentano la zona di piazza Garibaldi, punto di ritrovo dei ragazzi della città e del territorio. Il 24enne spacciatore, stavolta però, è stato rintracciato dagli uomini del commissariato di polizia, dopo che alcuni suoi clienti sono stati fermati a bordo di un'auto, in possesso di dosi acquistate per essere consumate ad una festa. Le successive indagini portavano a localizzare il fornitore della droga, il giovane residente a Formigara; i poliziotti hanno così fatto irruzione nell'appartamento del 24enne dove venivano rinvenuti numerose confezioni di hascish pronte per essere vendute al dettaglio, per un quantitativo complessivo di 2 etti circa.

Inoltre sono stati trovati un bilancino di precisione e 1.200 euro in contanti in banconote di vario taglio. Il giovane spacciatore è stato così tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza del Commissariato in attesa dell’udienza direttissima. Il Giudice del Tribunale di Cremona ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’Obbligo di firma, rinviando l’udienza dibattimentale su richiesta del difensore. Per quanto riguarda gli acquirenti, verranno segnalati alla Prefettura di Cremona per l’adozione di provvedimenti.