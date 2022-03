Baby gang, giro di vite: emessi 9 «avvisi orali» a carico di giovanissimi

CREMONA - La Divisione Anticrimine della Questura di Cremona, parallelamente all’attività investigativa di natura repressiva condotta dalle Forze di Polizia del territorio, ha emesso 9 «avvisi orali» a carico di ragazzi, italiani e non, da poco maggiorenni, al fine di limitare derive pericolose per la sicurezza e tranquillità pubblica ad opera di giovani e giovanissimi che recentemente si sono resi responsabili di comportamenti che spaziano dalla mera inciviltà fino all’atto vandalico e al compimento di gravi reati.

Tali misure preventive consentono all’Autorità di Pubblica Sicurezza di intimare a chi tiene condotte ritenute socialmente pericolose di mutare stile di vita, con l’avvertimento che l’eventuale inadempienza comporterà l’adozione di misure maggiormente afflittive.

L’attività in oggetto, anche in sinergica collaborazione con i Comandi Carabinieri competenti per territorio, ha preso il via a seguito di alcuni episodi occorsi sia nel capoluogo sia nel casalasco.

Per quanto riguarda la città di Cremona, si fa riferimento all’aggressione, del 19 novembre scorso, operata da un gruppo di giovani ai danni di alcuni coetanei in piazza delle Tranvie, e di quanto occorso ai margini dell’episodio, risalente al 1°marzo nella medesima piazza, che ha visto un giovane colpito alla testa da una pistola a piombini.