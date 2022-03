Colpito con una pistola a piombini: individuato e denunciato 25enne

CREMONA - A seguito di serrate indagini, la Polizia di Stato ha individuato il presunto autore dell’aggressione avvenuta nel pomeriggio del 1 marzo in piazza delle Tranvie, quando un giovane è stato colpito da alcuni colpi sparati da una pistola a piombini da parte di un ragazzo italiano di 25 anni, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cremona per i reati di lesioni personali aggravate e per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, infatti, subito dopo l’aggressione, si era immediatamente rifugiato in un bar lì vicino, dove aveva chiesto al gestore di chiamare i soccorsi, mentre il suo aggressore era scappato in direzione opposta.

Il personale della Squadra Mobile, immediatamente intervenuto sul posto, ha acquisito le preliminari dichiarazioni dei testimoni oculari, per poi analizzare le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza comunale e di alcune telecamere private.

LE IMMAGINI DELLA TELECAMERA.

Infatti, una telecamera ha ripreso un ragazzo, completamente travisato ed incappucciato, dirigersi con fare sospetto verso la persona offesa, che, in quel momento, sostava su una pensilina in piazza delle Tranvie. Dopo pochi secondi, tuttavia, si è notato l’ipotetico aggressore entrare in un bar lì vicino nel tentativo di nascondersi alle ricerche della Polizia, immediatamente intervenuta sul posto.

Durante le perquisizioni sono stati trovati i vestiti utilizzati dall’aggressore e la pistola a piombini soft-air

Dopo aver identificato e sentito alcuni testimoni nella medesima giornata, il personale investigativo ha raccolto ulteriori indizi a carico di un giovane italiano di 25 anni con alle spalle diversi pregiudizi di polizia, conosciuto dalla persona offesa, che, tuttavia, non ha voluto allo stato attuale formalizzare querela.

Durante la mattinata del 2 marzo, pertanto, il personale della Squadra Mobile ha effettuato una perquisizione di iniziativa alla ricerca di armi sia nell’abitazione di residenza dell’indagato che in quella in cui, di fatto, risulta domiciliato.

Durante le perquisizioni sono stati trovati i vestiti utilizzati dall’aggressore e la pistola a piombini soft-air da cui, presumibilmente, sono stati esplosi i due colpi che hanno colpito al capo la persona offesa.

TROVATE ANCHE DOSI DI DROGA.

Inoltre, l’indagato abita in un’abitazione con un cittadino coetaneo di origine marocchina e, all’interno della loro abitazione, sono stati ritrovati 5 grammi di cocaina già suddivise in dosi, oltre a 7 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Per questo motivo, entrambi i giovani sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Cremona anche per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sulla base delle informazioni acquisite, inoltre, si può ipotizzare che le motivazioni alla base del grave gesto possano essere riconducibili ad alcuni dissapori avvenuti quando la persona offesa ed il suo aggressore avevano convissuto per qualche giorno in quella casa.

MINACCE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA.

Inoltre, durante l’attività di perquisizione, si sono raggruppati, sotto casa dell’indagato, un gruppo di una decina di giovani che hanno tenuto un comportamento finalizzato ad impedire alla polizia giudiziaria di completare l’attività investigativa, tenendo anche comportamenti oltraggiosi e minacciosi nei confronti del personale, tanto che è stato necessario richiedere il prezioso ausilio del personale delle Volanti della Questura e del Nucleo Radiomobile dell’Arma dei Carabinieri, grazie ai quali si è riusciti a riportare la situazione alla calma.