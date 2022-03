La proposta dei gruppi di minoranza: onorificenza per Angela Cauzzi

CREMONA - La proposta viene avanzata dai gruppi di minoranza che fanno parte del consiglio comunale di Cremona: una onorificenza o benemerenza da assegnare ad Angela Cauzzi, ex sovrintendente del teatro Ponchielli. In una nota inviata alla stampa si legge: "Alla fine del 2020 si è concluso il lungo e appassionato percorso della Dott.ssa Angela Cauzzi in qualità di Sovrintendente del Teatro Ponchielli di Cremona. Un legame durato oltre 30 anni che ha attraversato tutta la storia e le trasformazioni che hanno caratterizzato la vita del nostro teatro: prima condominio privato, poi proprietà comunale, infine Fondazione con la preziosa e insostituibile partecipazione di soggetti privati che continuano generosamente a sostenere questa importante istituzione culturale di Cremona. Nel suo ruolo di Sovrintendente la Dott.ssa Cauzzi ha sempre perseguito la qualità dell’attività artistica con le stagioni d’opera, i concerti , la prosa, il balletto, fino al festival di musica barocca dedicato al grande compositore cremonese Claudio Monteverdi, rassegna che ha ottenuto il riconoscimento di festival di interesse nazionale da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Una carriera costellata da tanti successi e da pubblici apprezzamenti da parte di protagonisti nazionali e internazionali del mondo del teatro. La Dott.ssa Angela Cauzzi si è distinta nella sua attività per competenza, impegno, correttezza e onestà. Per queste semplici ma concretissime motivazioni, 11 consiglieri comunali appartenenti ai gruppi di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Viva Cremona, M5S e Gruppo Misto (componente di minoranza), hanno presentato un Ordine del giorno allo scopo di impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale ad attribuire alla Dott.ssa Angela Cauzzi un riconoscimento pubblico, un’onorificenza o una benemerenza, da consegnarle in una cerimonia pubblica-evento al fine di dimostrarle la gratitudine dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza per il servizio reso come Sovrintendente. Confidiamo che il Consiglio Comunale possa individuare unanimemente il riconoscimento più adeguato ad una professionista che ha dato molto alla città. Sappiamo che questo passaggio è attesa da tanti cremonesi, dai rappresentanti di diverse Amministrazioni che si sono succedute alla guida di Cremona, dagli amministratori e soci del Teatro Ponchielli che hanno servito a vario titolo la nostra comunità e che continuano a stimare il lavoro e le capacità di Angela Cauzzi."

Il documento è firmato da:

Carlo Malvezzi – Capogruppo di Forza Italia

Maria Vittoria Ceraso – Consigliere Viva Cremona

Alessandro Zagni – Capogruppo Lega

Marcello Ventura - Capogruppo Fratelli d’Italia

Simona Sommi -Consigliere Lega

Alessandro Fanti – Consigliere Lega

Federico Fasani - Consigliere Forza Italia

Pietro Burgazzi – Consigliere Gruppo Misto

Luca Nolli - Consigliere Movimento 5 Stelle

Giuseppe Arena – consigliere Fratelli d’Italia

Saverio Simi - Consigliere Forza Italia