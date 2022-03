Droga, 22enne italiano arrestato per detenzione di stupefacenti

CREMA - In questi giorni sono arrivate al Commissariato di P.S. di Crema diverse segnalazioni riguardanti presenze sospette nei pressi di un istituto scolastico a nord della città. La zona è stata fatta rientrare nelle aree presidiate dalla Polizia per controllare le attività di spaccio di stupefacenti.

L’altro pomeriggio un’unità operativa appostata nella zona ha sottoposto a controllo un'auto con a bordo un giovane. Il ragazzo, non riuscendo a dare una motivazione valida della sua presenza in quel luogo, ha cominciato a manifestare nervosismo, sfociato in uno scatto fulmineo con cui ha estratto due pacchetti dalla borsa che portava a tracolla per poi gettarli sotto un'auto in sosta.

L'azione non è sfuggita all'occhio dei poliziotti, che hanno controllato immediatamente i due involucri, che contenevano circa 1 etto e mezzo di hashish. Anche il borsello è stato perquisito, trovandovi dentro un coltello di 15 cm, un bilancino di precisione (utilizzato per la predisposizione delle dosi da vendere) e diverse banconote di vario taglio (ritenute essere il provento dello spaccio).

Il giovane è stato arrestato e indagato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e possesso di oggetto atto ad offendere. Nella mattina successiva si è svolta al Tribunale di Cremona l’udienza per direttissima che ha convalidato l’arresto e sottoposto il predetto a misura cautelare. L’udienza è stata rinviata ad altra data su richiesta della difesa.