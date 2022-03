Infermiera per lavoro, pole dancer col cuore

CASALMAGGIORE - Infermiera di professione e pole dancer per passione. Alessia Vallari di Casalmaggiore ha saputo portare in poco tempo il suo hobby a livelli elevati, visto che ha vinto il titolo regionale Lombardia di Pole Dance nella categoria Over 50, aggiudicandosi la gara che si è tenuta a Legnano, la «Milan Pole Cup». E ora si proietta verso i campionati nazionali. Alessia, 50 anni, è sposata e non ha figli. «Ho sempre fatto attività fisica in palestra — racconta — ma solo tre anni fa mi sono avvicinata alla pole dance. Mi è piaciuta subito e molto come disciplina e ho continuato. È una attività impegnativa, perché ti mette alla prova. Io tra l’altro non sono competitiva, ma per caso mi sono trovata a partecipare alle gare e stavolta è andata davvero bene».

Il sodalizio sportivo di cui fa parte Alessia, l’Associazione sportiva dilettantistica Pole Dance — Ginnastica Acrobatica Casalmaggiore, è nato il 15 febbraio 2020, è guidato dalla presidente Federica Braga, affiancata dalla istruttrice e vicepresidente Cristina Bonardi e da Alessia Braga, sorella di Federica nonché istruttrice e segretaria. L’associazione si era già messa in luce alla Coppa Italia di Cesenatico, grazie a Sonia Rivieri di Casalmaggiore che aveva ottenuto il primo posto nella categoria 1 Emergenti e alla stessa Alessia Braga, originaria di Scandolara Ravara ma residente a Casalmaggiore, che aveva conquistato l’oro nella categoria 2 Talenti Over 40. Vallari era arrivata quarta tra i dilettanti categoria 2 Over 40.

L’associazione ha la sede in via Galli 2 a Vicobellignano. Le atlete dell’associazione si allenano tutti i giorni, domenica a parte. «Alessia Braga è la mia istruttrice nonché motivatrice — racconta la medaglia d’oro —. Durante il periodo più difficile del Covid, con i vari lockdown, mi sono allenata tramite l’online, con il palo che ho a casa, ma adesso abbiamo ripreso in palestra. Tre sedute a settimana, integrate dalle lezioni di Pilates e allungamenti. La cosa più bella è il clima: tra noi non c’è invidia né competizione, solo divertimento e impegno. Ci sono mamme, ragazze giovani, persone di età diverse. Uno dei risultati migliori prodotti dalla pole dance è la crescita dell’autostima, perché si arriva a fare esercizi che non si pensava fossero possibili. E una istruttrice come Alessia ti fa vedere il potenziale che hai. Io tendo sempre a sottovalutarmi, ma lei ti sprona in continuazione». Adesso la Vallari punta al campionato italiano che si terrà a maggio in Abruzzo.

Alessia mostra il suo talento in questo video condiviso su Facebook dalla pagina Pole Dance Casalmaggiore - Ginnastica Acrobatica