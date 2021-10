Coppa Italia, le ragazze d'oro della pole dance casalasca

CASALMAGGIORE - Alla prima partecipazione, due ori conquistati. È più che lusinghiero il bilancio della spedizione dell’Associazione sportiva dilettantistica Pole Dance — Ginnastica Acrobatica Casalmaggiore alla Coppa Italia di Cesenatico. Sonia Rivieri di Casalmaggiore ha ottenuto il primo posto nella categoria 1 Emergenti e Alessia Braga, originaria di Scandolara Ravara ma residente a Casalmaggiore, ha conquistato l’oro nella categoria 2 Talenti over 40. Alessia Vallari di Casalmaggiore è arrivata quarta tra i dilettanti categoria 2 over 40. Simona Riccardi di Fossacaprara è stata ripescata ma non ha vinto e ritenterà a maggio, come Sara Terkawi di Rivarolo Mantovano: anche per lei c’è stato il ripescaggio ma non ha centrato il podio e ritenterà nel 2022.

SODDISFAZIONE ALL'ESORDIO

«Era la nostra prima volta e possiamo ritenerci contente», commenta Alessia Braga, istruttrice e segretaria, affiancata come istruttrice e vicepresidente nell’associazione da Cristina Bonardi. «Secondo me Alessia Vallari avrebbe meritato di più del posto che le è stato assegnato, ma sarà per un’altra occasione, siamo comunque soddisfatte. Non erano obbligatori trucco e costume per le prove, ma noi ci siamo truccate e avevamo dei costumi per l’occasione, perché davano diritto a tre punti in più. Certo, anche questo aspetto ha comportato un certo impegno». La presidente del sodalizio, nato il 15 febbraio 2020, è la sorella di Alessia, Federica. «Io - dice Alessia - ho deciso di non gareggiare più perché è eccessivo fare l’istruttrice e concentrarsi anche sulla propria gara. Meglio fare una cosa per volta. È stata, devo dire, una bella esperienza. Adesso ci stiamo concentrando sulla due giorni del 13 e 14 novembre con la partecipazione di Laura Borgognoni, coach professionista, sul verticalismo. Abbiamo tante richieste da varie parti d’Italia».

L’associazione ha avviato le attività nei locali di via del Lino 38, per poi passare alla sede attuale di via Galli 2 a Vicobellignano. A febbraio di quest’anno il sodalizio ha preso parte alla Coppa Italia Csen di pole dance, una competizione nazionale riservata ad atleti in possesso di tessera agonistica e certificato medico sportivo agonistico. Dopo i vari passaggi, l’approdo alle finali di Cesenatico. Le atlete dell’associazione fanno attività tutti i giorni, tranne la domenica.