Endometriosi, marcia mondiale in giallo: 3 milioni di donne ne soffrono

PESCAROLO - Pescarolo si tinge di giallo e aderisce all’iniziativa messa in campo in occasione del Worldwide Endomerch 2022, la marcia mondiale per la consapevolezza sull’endometriosi.

Almeno una quarantina le persone che hanno aderito all’iniziativa di Alice e sostenuta anche dalle associazioni locali Auser, Avis, Pro loco e Gruppo sportivo. Una malattia che conta almeno tre milioni di donne con diagnosi conclamata.

In Italia sono affette tra il 10 e il 15 per cento delle donne in età riproduttiva e la patologia interessa tra il 10 e il 50 per cento delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire.

I partecipanti, tra cui anche il sindaco Graziano Cominetti, si sono trovati in piazza Garibaldi nel capoluogo per la partenza della camminata che ha preso il via dopo la rituale foto di gruppo davanti alla chiesa.

SERPENTONE IN GIALLO.

Il lungo serpentone giallo si è messo in marcia percorrendo via Mazzini, via Battisti e via Zanetti, sino ad arrivare all’incrocio lungo la provinciale 33 che è stato fatto attraversare in sicurezza grazie alla presenza dei volontari della sezione Auser (che hanno seguito un apposito corso). I ‘podisti’ hanno poi proseguito sino ad arrivare in piazza a Pieve Terzagni, seguendo i fiocchi gialli che erano stati appesi lungo tutto il percorso.

All’arrivo erano presenti i volontari della Pro loco che hanno fornito un momento di ristoro prima di ricominciare nella marcia e tornare in piazza a Pescarolo.

Sabato sera anche la facciata della Senigola si è tinta di giallo

E proprio per sensibilizzare la popolazione su questa particolare malattia sabato sera anche la facciata della Senigola, la chiesetta dell’oratorio campestre che si trova immerso nella campagna lungo la strada provinciale, si è tinta di giallo in concomitanza con la festa messa in campo dalla Pro loco. Proprio oggi infatti è la giornata mondiale dell’endometriosi «un male subdolo, che toglie tanto e che non deve passare in secondo piano – commenta il sindaco -. Il nostro paese ha deciso di muoversi, al massimo delle sue energie con questa camminata, gridando al mondo la sua vicinanza alle persone affette da questo mostro illuminando di giallo una delle icone del nostro paese, la Senigola».