Droga, alcool e possesso d'armi da taglio: 3 denunce e 2 segnalazioni

CREMONA - I carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno segnalato alla Prefettura due assuntori di stupefacenti e denunciato tre persone guida in stato di ebbrezza e possesso di armi da taglio.

Il primo segnalato alla Prefettura è stato controllato in via Milano a bordo di un veicolo condotto da un’altra persona. Durante il controllo ha mostrato un nervosismo ingiustificato e per questo motivo è stato perquisito e trovato in possesso di tre grammi di hashish.

Nel corso di un altro controllo stradale è stata denunciata una donna per avere rifiutato di eseguire il test dell’etilometro. Durante la serata una pattuglia della Radiomobile ha notato sulla SP 10 diverse auto che avevano le frecce di emergenza azionate e andavano lentamente perché avevano davanti a loro un’auto che procedeva zigzagando e alternando accelerate e frenate improvvise. I militari, quindi, hanno tentato di fermare l’auto in questione azionando i segnali luminosi, ma la conducente ha proseguito la marcia verso Pozzaglio. Dopo vari tentativi l’auto, che ha continuato a invadere la corsia opposta, è stata fermata in un’area di servizio. Durante il controllo la donna alla guida ha continuato ad alterarsi, urlando frasi senza senso e rifiutando di consegnare i documenti di guida e dell’auto. Ha provato anche ad allontanarsi a piedi, tornando poi sul posto per poi rifiutare categoricamente di sottoporsi al test dell’etilometro, pur mostrandosi in evidente stato di ebbrezza. L’atteggiamento della donna si è fatto sempre più aggressivo, tanto da rendere necessario l’intervento di personale medico del 118, che le ha eseguito una prima visita sul posto per poi accompagnarla in ospedale per le verifiche del caso, compresa quella relativa al valore di alcol nel sangue. Ma la donna, una volta giunta in ospedale, ha dato nuovamente in escandescenza e ha rifiutato qualunque cura e accertamento. Visto il suo stato di agitazione, i carabinieri sono dovuti intervenire nuovamente al pronto soccorso per calmarla. È stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per avere rifiutato più volte il test e la sua patente di guida è stata ritirata.

A seguito di un altro controllo stradale, questa volta nel centro di Pizzighettone, è stato denunciato un cittadino straniero per guida in stato di ebbrezza e segnalato alla Prefettura per assunzione di stupefacenti. Fermato in piena notte alla guida di un veicolo, ha manifestato sintomi di alterazione alcolica, confermata dal successivo test strumentale: l’uomo aveva un tasso pari a 1,33 g/l. Durante il controllo, visti i precedenti di polizia specifici, è stato anche perquisito e trovato in possesso di 1,5 grammi di hashish. Per lui la denuncia, la segnalazione alla Prefettura, il sequestro della droga e il ritiro di patente sia per l’abuso di alcol che per il possesso di droga.

I Carabinieri della Stazione di Soresina hanno, invece, denunciato un 18enne per porto di oggetti atti ad offendere. Il giovane, molto agitato e con un comportamento decisamente strano, è stato notato da alcuni cittadini aggirarsi per Acquanegra Cremonese ed è stato segnalato alla Centrale Operativa dei Carabinieri perché sembrava potesse avere rubato una bicicletta. È stato visto anche con un coltello tra le mani. I militari di Soresina che hanno presto intercettato e fermato il giovane e hanno svolto tutti gli accertamenti per riscontrare la segnalazione ricevuta. La bicicletta non è risultata rubata, ma durante la perquisizione, da sotto la maglietta è saltato fuori un coltello di cui il giovane non ha saputo giustificare il possesso. Il ragazzo è stato quindi accompagnato in caserma e per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, mentre l’arma da taglio è stata sequestrata.