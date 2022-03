Aggredisce il rivale e lo morde sotto il labbro, denunciato 53enne

CASALMAGGIORE - Un cittadino straniero di 53 anni è stato denunciato dai carabinieri quale responsabile di lesioni nei confronti di un altro straniero al culmine di un litigio avvenuto il 30 gennaio in un bar di Casalmaggiore. Quella mattina, all’interno del locale pubblico, era iniziata la lite tra i due perché uno accusava l’altro di essere responsabile di un fatto avvenuto mesi prima. A quel punto, la vittima ha deciso di lasciare il locale per evitare che la situazione degenerasse; l’aggressore ha provato a trattenerlo, ma l'uomo è comunque riuscito a uscire dal locale, tranne poi essere raggiunto e colpito alla fronte con un oggetto che il 53enne aveva raccolto da terra. Poi gli ha bloccato le braccia e gli dato un morso al viso sotto il labbro, dandosi alla fuga perché era già stato richiesto l’intervento delle forze dell'ordine. La vittima si è poi portata presso il pronto soccorso dove è stato curato e ha ottenuto una prognosi di 20 giorni per le ferite riportate al volto. Le indagini hanno permesso ai militari di identificare l’autore del fatto e di verificare che i motivi per i quali i due avevano discusso erano futili perché riferiti a una vicenda accaduta ben otto mesi prima. Per il 53enne è scattata quindi la denuncia all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate.