Apprensione per una 50enne scomparsa, i carabinieri la ritrovano in stato confusionale

CASTELVETRO - Tempestività e intuizione hanno permesso di salvare una vita. Mercoledì un caso di allontanamento volontario, che lasciava presagire il peggio, è stato risolto nell’arco di alcune ore dai carabinieri della stazione di Monticelli al comando del maresciallo Alessandro Rigliaco.

La chiamata da parte dei famigliari di una donna di circa 50 anni è arrivata in caserma in mattinata: hanno riferito che era scomparsa e si sono detti molto preoccupati. I militari, raccolti tutti gli elementi utili, uniti appunto all’intuizione, si sono immediatamente messi alla ricerca della donna fra Castelvetro e Monticelli. Perché anche se si trattava di allontanamento volontario, sapevano che non c’era tempo da perdere. Anche alcuni cittadini si sono presto mobilitati, con indicazioni e testimonianze.

I carabinieri sapevano che se fosse arrivata la sera, ritrovarla sana e salva sarebbe stato ancora più difficile. Ed è fortunatamente nel tardo pomeriggio, in una zona isolata nelle campagne monticellesi, che hanno infine avvistato una donna che corrispondeva alla descrizione: era in stato confusionale, agitata. I carabinieri l’hanno calmata e, dopo gli accertamenti sanitari, fatta tornare dalla famiglia.