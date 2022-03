Minaccia di morte i vicini con una mannaia, arrestato dai Cc

CREMONA - La sera di sabato scorso ha tentato di sfondare la porta e di aggredire i vicini di casa con una mannaia. All’arrivo dei Carabinieri ha aggredito anche loro, venendo arrestato. È un cittadino italiano di 58 anni, pluripregiudicato, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate e porto abusivo di arma da taglio.

L’uomo, dopo una discussione con una coppia di vicini di casa, ha tentato di entrare in casa loro con una mannaia, minacciandoli di morte. Alle 23.55 di sabato 12 marzo alla Centrale Operativa dei Carabinieri è giunta una richiesta di aiuto di una donna di 23 anni che, insieme al compagno di 28, si era chiusa in casa perché alla porta si era presentato l'uomo che abita al piano di sotto, completamente ubriaco e armato di mannaia che li stava minacciando di morte.

In poco tempo è giunta sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile. Dalla finestra la ragazza ha richiamato l’attenzione dei Carabinieri, indicando un uomo presente sulla porta di ingresso del condominio. Un militare ha immediatamente avvicinato l’uomo, chiedendogli i documenti, ricevendo come risposta che non avrebbe consegnato nulla e di lasciarlo stare, minacciando gravi conseguenze. Era in stato di ubriachezza evidente e, nonostante le richieste, ha continuato a rifiutare di fornire il documento di identità. La mannaia era per terra vicino ai suoi piedi. Il militare ha quindi cercato di allontanarlo dall’arma, ma il 58enne ha afferrato la mano del carabiniere strattonandolo violentemente. Entrambi sono caduti a terra e ne è nata una violenta colluttazione alla quale è intervenuto anche il secondo militare. Nel frattempo è giunta sul posto una seconda pattuglia della Radiomobile e, a quel punto, il 58enne è stato bloccato e ammanettato, mentre la mannaia è stata recuperata e sequestrata.

Stando a quanto ricostruito dai Carabinieri, il fatto sarebbe accaduto verso le 23.30. A quell’ora la coppia di giovani ha sentito forti rumori provenire dal piano di sotto per un violento diverbio tra familiari. Dopo alcuni minuti in cui la lite non si è attenuata, la coppia ha deciso di scendere al piano sottostante per chiedere di abbassare i toni e per vedere cosa stesse accadendo realmente, visto che sentivano anche la voce di una donna tra i litiganti.

Quando i due giovani hanno bussato alla porta, ha aperto il 58enne, risultato ubriaco e particolarmente aggressivo, chiedendo il motivo della loro visita e intimandogli di andarsene, minacciandoli di morte e insultandoli. La coppia ha deciso quindi di allontanarsi e tornare a casa, ma dopo cinque minuti il 58enne è salito al piano di sopra, si è presentato alla loro porta bussando violentemente. Ha continuato a battere sulla porta, insultando i due e minacciandoli di tagliar loro la testa. I due, stupiti dalla violenza dell’uomo, non hanno aperto e hanno provato a calmarlo parlandogli attraverso la porta. Ma quando hanno guardato dallo spioncino, hanno visto che il loro vicino non aveva alcuna intenzione di parlare e ragionare perché aveva tra le mani una mannaia. Spaventati hanno quindi chiamato il 112 chiedendo l’intervento dei militari che, sul posto, hanno dovuto poi fronteggiare la furia dell’uomo.

Bloccato e ammanettato, il 58enne è stato accompagnato alla caserma Santa Lucia dove è stato dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate e porto di arma da taglio ed è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida dell’atto avvenuta nella primo pomeriggio del 14 marzo, conclusasi con la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura dell’obbligo di firma in attesa dell’udienza che si svolgerà il prossimo 9 maggio.