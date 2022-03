Incendio di un cassonetto dei rifiuti, intervento dei vigili del fuoco

PIADENA DRIZZONA - Intervento di un mezzo dei vigili del fuoco di Cremona poco dopo le 11 in piazzale Gramsci, vicino alla stazione ferroviaria, per l'incendio di un cassonetto dei rifiuti collocato nei pressi del recinto riservato alle biciclette.

Il cassonetto che ha preso fuoco

Il contenitore ha preso fuoco probabilmente per la presenza di un mozzicone di sigaretta non spento. In pochi minuti i vigili del fuoco hanno spento il fuoco. Le fiamme hanno aperto un foro in una parete del cassonetto.