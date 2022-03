Mozzicone acceso, scoppia incendio sul balcone

CASTELVETRO - Un mozzicone di sigaretta non perfettamente spento, ha rischiato di provocare un disastro. È successo all’ora di pranzo in via Caduti sul lavoro, dove l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di scongiurare il peggio.

Sul balcone di un appartamento le fiamme hanno infatti avvolto una sedia e lo stendibiancheria, con il pericolo che potessero raggiungere l’abitazione.

La proprietaria, all’interno, non si è accorta di nulla. I vicini di casa hanno composto il 115 mobilitando anche i soccorsi: sul posto oltre ai pompieri di Cremona sono arrivati i volontari della Pubblica assistenza di Monticelli e i carabinieri di Monticelli e Villanova.

Si temeva, infatti, che il rogo fosse partito dalla casa e che potessero dunque esserci feriti. Domate le fiamme è appurato non ci fossero ulteriori danni a cose e persone, i mezzi di soccorso e i militari hanno fatto rientro nelle rispettive sedi.