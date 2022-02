Incendia carrello dei rifiuti differenziati, denunciato

CASALMAGGIORE - A conclusione di un’attività di indagine i Carabinieri della Stazione di Casalmaggiore hanno denunciato per danneggiamento a seguito di incendio un cittadino italiano, con precedenti di polizia, perché ritenuto responsabile di aver bruciato un carrello per la raccolta differenziata della carta, fatto avvenuto all’interno del Parco della Posta di Casalmaggiore la sera dell’11 gennaio scorso.

I FATTI.

A metà gennaio scorso la proprietaria di un bar si è presentata presso i Carabinieri del posto denunciando che alcune sere prima, verso le 21, i Vigili del Fuoco erano intervenuti nei pressi del suo locale per spegnere un piccolo incendio.

In particolare la donna ha riferito che dal retro del suo bar mancava proprio un carrello d’acciaio utilizzato per la raccolta differenziata della carta che è poi è stato rinvenuto a qualche decina di metri dal locale completamente bruciato.

I militari hanno quindi avviato gli accertamenti acquisendo le immagini degli impianti di videosorveglianza sia pubblici che privati presenti in zona e hanno accertato che nell’arco di pochi minuti un soggetto aveva preso il carrello posto sul retro del bar e lo aveva trascinato per alcuni metri per poi dargli fuoco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e i Vigili del Fuoco, ma l’autore del fatto si era già dato alla fuga.

Le successive indagini della Stazione di Casalmaggiore hanno permesso di individuare il responsabile che in passato era già stato denunciato per fatti analoghi.