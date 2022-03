Ucraina, il Comune di Crema apre la raccolta fondi

CREMA – L’Amministrazione Comunale ha avviato una raccolta fondi per l’assistenza e gli aiuti ai profughi dall’Ucraina, teatro del terribile conflitto, che sono arrivati e arriveranno sul territorio. Ieri in una comunicazione in apertura del Consiglio comunale, la sindaca di Crema Stefania Bonaldi ha ricordato: «In questo momento sono presenti in città più di sessanta profughi, che hanno trovato diverse situazioni di alloggio. La macchina della accoglienza messa a punto sino a questo momento prevede una cogestione fra Servizi Sociali e Caritas delle segnalazioni di censimento e mappatura delle persone arrivate e delle disponibilità alloggiative, nonché dei nuclei familiari che si offrono per l'ospitalità». Scrivendo una mail a profughiucraina.cremasco@gmail.com è possibile comunicare sia la richiesta di ospitalità che la disponibilità ad offrirla.



«È difficile prefigurare ora le necessità cui dovremo rispondere - spiega la sindaca Bonaldi -, ma è chiaro che potranno andare dagli interventi di solidarietà per i generi di prima necessità a quelli legati ad esigenze logistiche ed alloggiative, senza dimenticare il supporto di mediazione linguistica e culturale, l’assistenza educativa per i minori, ma anche il supporto psicologico. Non dimentichiamo che stiamo accogliendo mamme e bambini fuggiti dai bombardamenti, che hanno lasciato mariti, figli, fratelli in guerra. Il Servizio Sociale Comunale per coloro che si fermeranno a Crema farà la sua parte, ma eventuali risorse donate dai cittadini saranno preziose, tanto più che si tratta di una emergenza nuova, i cui confini sono ancora purtroppo indefiniti, ma certamente drammatici. Ovviamente rendiconteremo al centesimo ogni risorsa ricevuta e destinata a questa finalità».

Tutti coloro che volessero contribuire possono farlo alle seguenti coordinate bancarie: