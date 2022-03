Movida calda: lite tra giovani in piazza Garibaldi, 19enne in ospedale

CREMA - Una violenta lite in piazza Garibaldi, l’ennesima. A finire in ospedale un 19enne, secondo i carabinieri per un colpo preso in testa, forse addirittura una bottigliata. Fortunatamente, nulla di serio. Il ragazzo è stato preso in consegna dal personale sanitario del pronto soccorso e, dopo essere stato medicato, è stato dimesso. A scatenare la violenza sarebbero stati i soliti futili motivi. Forse uno sgarro, uno sguardo di troppo alla ragazza altrui, una parola fuori posto. Il tutto in piena notte, era passata da qualche minuto l’una, tra sabato e domenica. Un trambusto a cui ha messo rapidamente fine l’intervento dei militari, a cui si sono aggiunti i soccorritori del servizio di emergenza del 118.

Resta il problema degli episodi violenti che avvengono in centro storico nelle lunghe serate dei fine settimana. Il cuore della movida cremasca non di rado registra liti tra giovani e non solo che finiscono a calci e pugni. Per non parlare degli episodi di vandalismo che si susseguono, purtroppo, con ancora maggior frequenza. Notti insonni per i residenti, disturbati da urla e schiamazzi, problemi legati a danneggiamenti di beni privati e pubblici, casi di ubriachezza che richiedono l’intervento del personale sanitario del 118 e rifiuti abbandonati un po’ ovunque. Le forze dell’ordine sono impegnate ogni fine settimana nel presidio e nel pattugliamento del centro cittadino. La loro presenza è un efficace deterrente e i controlli di susseguono, ma non possono essere onnipresenti.