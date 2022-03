Pugno in faccia e coltello alla gola: aggressore 20enne identificato e indagato

CREMONA - E' stato individuato dalla Polizia di Stato l’autore di una pericolosa aggressione avvenuta nella serata del 28 febbraio all’esterno di un locale del centro di Cremona. Il rapido intervento della Volante aveva consentito di individuare alcune delle persone presenti, ma non il responsabile del fatto criminoso che si era celermente allontanato al momento dell’arrivo dei poliziotti. L’autore dell’aggressione, tuttavia, è stato identificato in pochi giorni dagli investigatori della Squadra Mobile, i quali - sfruttando la capillare conoscenza del territorio ed analizzando precedenti episodi similari - sono riusciti a chiarire i contorni della vicenda. E' stato accertato infatti che, all’esterno del locale, era esplosa una violenta lite per motivi futili, quando un ragazzo di 20 anni di origine nordafricana improvvisamente aveva colpito un ragazzo con un pugno al volto e aveva puntato un coltello alla gola di un altro, minacciando di ucciderlo. Il giovane, facente parte di un gruppo di ragazzi oggetto di puntuale attenzione e costante monitoraggio da parte del personale della Polizia di Stato, in quanto responsabili di alcuni episodi di danneggiamento o aggressioni a danno di coetanei, è stato denunciato e deferito alla Procura della Repubblica di Cremona per il reato di percosse e minaccia aggravata.

Nelle scorse ore, la Squadra Volante della Questura di Cremona ha posto in essere una ulteriore sinergia esecutiva congiuntamente al Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, realizzando una preziosa collaborazione sotto il profilo operativo. Numerose, infatti, sono state le iniziative intraprese, perseguendo quale unico obiettivo la massimizzazione delle attività di controllo del territorio, nonché di persone e veicoli, nell’ambito di circoscritte zone cittadine a prevalente vocazione residenziale. Tali attività, con predisposizione di numerosi posti di controllo sulle principali arterie viarie del capoluogo, hanno portato all’identificazione di più di 150 persone e al controllo di quasi altrettanti veicoli.