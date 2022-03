Vaccini, 13 marzo accesso libero a Cremona e Mantova

CREMONA/MANTOVA - Anche nella mattinata di domenica 13 marzo, l’Ats della Val Padana e le Asst di Cremona e Mantova offrono la possibilità di accedere senza prenotazione ai centri vaccinali per ricevere la vaccinazione anti Covid-19.

Asst CREMONA

Accesso libero per tutte le fasce di età (dai 5 anni compiuti)

per tutte le fasce di età (dai 5 anni compiuti) Domenica 13 marzo 2022 - Centro vaccinale Sapiens, via A. Stefanoni, 1 Costa S. Abramo (Castelverde) – dalle 8 alle 12

Asst DI MANTOVA

Accesso libero con linea dedicata adulti e adolescenti (Over 12)

con linea dedicata adulti e adolescenti (Over 12) Domenica 13 marzo 2022 - Grana Padano Arena - dalle 9 alle 13



A fronte del progressivo allentamento delle misure sanitarie di contenimento della pandemia e dell’arresto della discesa della curva di incidenza dei nuovi casi, si ritiene importante ribadire come la vaccinazione rimanga uno strumento di prevenzione fondamentale per proteggere la propria salute e mantenere le attuali condizioni di vita economica, sociale e relazionale. A coloro che, pur essendo idonei, ancora oggi non sono vaccinati o non hanno ricevuto la terza dose dopo il completamento del ciclo vaccinale primario da più di quattro mesi, l’Ats della Val Padana rinnova l’invito a vaccinarsi cogliendo questa ulteriore opportunità.

Presso questi centri è possibile ricevere anche il nuovo vaccino Novavax somministrabile a coloro che abbiano compiuto i 18 anni d’età e si presentino per la loro prima dose di vaccino. Questo vaccino infatti viene somministrato al momento solo per il primo ciclo (2 dosi a distanza di almeno 21 giorni l’una dall’altra) e non come dose booster (terza dose) a chi ha già eseguito un ciclo primario con altri vaccini anti Covid-19. Chi avesse ancora dei dubbi, nonostante le ampie e consolidate evidenze scientifiche, può rivolgersi al proprio medico di fiducia o al pediatra di famiglia, per ricevere le informazioni e rassicurazioni necessarie, ferma restando sempre dirimente, in ogni caso, la valutazione da parte del medico vaccinatore al momento dell’anamnesi presso il Centro vaccinale.

Ats Val Padana rivolge un appello alle famiglie e alle associazioni che, per effetto della guerra in corso, ospitano persone provenienti dall’Ucraina, affinché invitino i propri ospiti - qualora non ancora vaccinati – ad aderire alla campagna vaccinale sfruttando questa opportunità.