Covid, quarta dose: le prenotazioni sono aperte

CREMONA - Da oggi, mercoledì 9 marzo, sul portale di Regione Lombardia prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it è possibile prenotare la quarta dose del vaccino contro il Covid-19.

A CHI E' DESTINATA LA QUARTA DOSE.

È destinata alle persone immunocompromesse con età pari o superiore ai 12 anni che abbiano già concluso il ciclo vaccinale primario (3 dosi), ad almeno 120 giorni (4 mesi) dall’ultima somministrazione.

La dottoressa Antonella Laiolo, responsabile del Servizio vaccinazioni dell'Asst Cremona

Nello specifico, l’appello si rivolge ai pazienti con malattie autoimmuni, patologie neurologiche, oncologiche o onco-ematologiche, patologie o insufficienza renale, pazienti sottoposti a trapianto di organi, di midollo o di cellule staminali (comprese le persone in lista d’attesa).

Sul sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) è possibile consultare l’elenco dei farmaci ad attività immunosoppressiva, da tenere in considerazione per stabilire la necessità di somministrare la quarta dose: clicca qui!

Come sottolinea Antonella Laiolo, responsabile del Servizio vaccinazioni, «la quarta dose segue le regole del booster: si può fare indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario, secondo i criteri già validi per la terza dose. Alle persone con più di dodici anni sarà somministrato Pfizer (dose standard di 0.3ml = 30mcg di composto attivo). A chi ha più di 18 anni sarò somministrato Moderna (mezza dose, 0.25ml=50mcg di composto attivo)».

Novavax non sarà somministrato per le dosi “booster” (terza e quarta): «È disponibile per le persone con più di 18 anni, anche su richiesta, ma si usa solo per il ciclo primario, che deve essere fatto con lo stesso tipo di vaccino», puntualizza Laiolo. «Chi ha effettuato le prime dosi con un vaccino a mRNA (come Pfizer e Moderna) non potrà fare il richiamo con Novavax e viceversa».

È possibile prenotare oppure accedere liberamente nei giorni e negli orari di servizio dell’hub. È sempre necessario presentare la tessera sanitaria, il codice fiscale, un documento d’identità e la documentazione sanitaria che attesta una delle condizioni sopra elencate.

SEDE

Hub Sapiens, via A. Stefanoni 1 – Costa sant’Abramo, Castelverde

ORARI E GIORNI

Lunedì e giovedì dalle ore 13 alle 18

Martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle 13