Vetrina infranta e blitz in pizzeria, beccato 20enne del paese

SORESINA - Ha prima sfondato la vetrina, poi ha rubato all'interno del locale Pizzamania ma è stato riconosciuto grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Così, con l’accusa furto aggravato, i carabinieri di Soresina hanno denunciato un italiano ventenne con precedenti di polizia. Il fatto risale alle 23.30 del 2 marzo scorso, quando il proprietario della pizzeria era stato contattato da un conoscente che lo ha avvisato che la vetrata del suo locale era stata frantumata nel lato inferiore. Arrivato sul posto, il titolare ha verificato che qualcuno, dopo aver infranto la vetrina esterna, era entrato nel locale ed aveva rubato il cassetto del registratore contenente oltre 100 euro di fondo cassa. A quel punto ha richiesto l’intervento dell’Arma che ha avviato le indagini. Acquisite le immagini dell’impianto di videosorveglianza comunale, è stato accertato come l’autore del furto fosse un uomo che ha agito da solo.

Dopo il furto e poco distante dalla pizzeria, il ladro aveva in mano il cassetto del registratore di cassa. Dai fotogrammi è stato rilevato che, al momento dell’arrivo di un’auto di passaggio, ha nascosto il cassetto sotto un’auto parcheggiata lungo la via interessata. Una volta che l’auto in transito si è allontanata, è tornato indietro nei pressi dell’auto parcheggiata, ha raccolto il cassetto che aveva lasciato e si è allontanato per le vie limitrofe. Durante questi movimenti è stato però immortalato dalla telecamere di sorveglianza presenti in zona e questo ha consentito di dare un volto all’autore del fatto. E' stato così possibile dargli un nome perché riconosciuto dai militari.