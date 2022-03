Vetrine spaccate in centro, allarme tra i commercianti

CREMONA - È presidente di Confesercenti Cremona, ma anche titolare di un negozio in corso Vacchelli. Per questo Gaia Fortunati ha deciso di farsi portavoce della paura e della frustrazione di tanti commercianti, che ultimamente si sentono accerchiati e sotto scacco, a causa di una crescente deriva che ha preso la situazione. «In pieno centro stanno spaccando diverse vetrine ai negozianti», attacca.

«Hanno cominciato in vicolo Pertusio, poi si sono spostati in corso Mazzini e in altre strade in pieno centro storico. Sempre sassi nelle vetrine e spaccate. Non si sa bene se tentativi di furto o semplici atti vandalici, ma la sostanza cambia di poco. Ho fatto un giro in centro e ho raccolto lo sfogo di tanti colleghi che chiedono a noi, rappresentanti di categoria, un aiuto per far emergere il problema, perché si sentono abbandonati. In effetti è impossibile restare indifferenti e non rendersi conto che la situazione sta sfuggendo di mano. Anche noi negozianti delle zone leggermente più periferiche ultimamente siamo ‘sotto attacco’. Da noi non è capitato di notte, ma addirittura in pieno giorno durante la pausa pranzo. Sassi tirati in diverse vetrine in Corso Pietro Vacchelli, Altri poco più avanti a Porta Romana. Dal centro queste ‘bande’ si stanno spostando anche verso di noi. Ma il problema è generale. Cremona non è mai stata così poco sicura. Per questo vorrei sensibilizzare Comune e forze dell’ordine. Non si può indugiare ulteriormente, è necessario un intervento subito perché l’escalation è veramente impressionante. In centro nessuno ha visto niente di notte, ma neanche quando è successo da noi in pieno giorno ci sono stati testimoni e questa gente l’ha fatta franca di nuovo».