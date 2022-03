«Un campo nomadi a Santa Maria?». Il dubbio del Movimento 5 stelle

CREMA - «I lavori in corso nell’area di insediamenti produttivi di Santa Maria, vengono fatti per l’insediamento dei giostrai della fiera dell’ultimo fine settimana di marzo o per quello di un campo nomadi?». Questa ed altre questioni vengono sollevate dal consigliere di minoranza e candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle Manuel Draghetti. L’interrogazione, depositata in questi giorni, prende spunto dai cantieri che stanno interessando l’area industriale.

«Il cuore pulsante dell’economia cittadina che va valorizzato – sottolinea Draghetti nel testo –. Come ho già avuto modo di evidenziare, ritengo che sovente questa amministrazione comunale non abbia interloquito sufficientemente con gli imprenditori lì presenti (il riferimento è al prossimo arrivo del sito di stoccaggio dei rifiuti all’interno di un capannone acquistato da Linea gestioni, ndr): i parcheggi, ad esempio, sono un elemento fondamentale per le attività imprenditoriali». Fatta la premessa, Draghetti prende in esame i lavori in corso: «Opere piuttosto importanti per attrezzare un’area con vari sotto servizi – continua –. Quali sono? Con quale finalità e a quali destinatari sono rivolti? Trova conferma l’ipotesi che i lavori in corso siano necessari allo stanziamento dei mezzi dei giostrai per la fiera di Santa Maria o per uno stanziamento di nomadi? Ci saranno meno parcheggi a disposizione per le attività imprenditoriali una volta terminati i lavori e una volta destinate quelle aree?».