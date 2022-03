Furti a raffica: 4 denunciati

CREMA - Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Crema, guidato dal Commissario Bruno Pagani, ha assicurato alla giustizia gli autori di diversi furti avvenuti nell’ultimo periodo in città. Indagato un giovane italiano di anni 22 residente a Crema, che è entrato nottetempo nel bar dell'oratorio cittadino e ha rubato dalla cassa circa 200 euro. Il malvivente ha prima scassinato la porta d’ingresso del locale e successivamente danneggiato una telecamera di videosorvegliava. Le successive indagini hanno permesso di individuare l’autore del furto. Il giovane è già noto all'ufficio della Questura per reati contro il patrimonio e la persona.

Sono stati, inoltre, indagati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, per il furto di un cellulare, due soggetti: un italiano di anni 42 residente a Ripalta Arpina e uno di anni 22 residente a Crema, entrambi con precedenti in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio. L’episodio criminoso è avvenuto qualche settimana fa in città ai danni di un cittadino italiano, a cui è stato rubato cellulare, recuperato dalla Polizia e restituito alla vittima.

È stato, infine, indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Brescia per tentato furto aggravato e porto di oggetti atti ad offendere, un minore italiano di 17 anni residente a Crema. Il giovanissimo ha cercato di rubare dei capi di abbigliamento, dopo aver tagliato le placche antitaccheggio, in un grande magazzino della città, venendo però scoperto dagli addetti alla vendita. Si è dato, quindi, alla fuga, ma è stato rintracciato da un'unità operativa del Commissariato allertata dal responsabile del negozio. Al momento della perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di un tronchese con il quale aveva tranciato le placche antitaccheggio.