Vandali devastano il Parco Didattico degli Scout Cngei di viale Po Europa

CREMONA - Ennesimo episodio vandalico in citta nelle scorse ore. Questa volta la denuncia arriva via social da parte degli Scout Cngei di Cremona: "Siamo esterrefatti dalla brutalità e dalla inciviltà che ancora una volta abbiamo trovato al Parco Didattico Scout. Porte sfondate, vetri rotti, estintori consumati e materiale distrutto. Un atto vandalico che ci butta il morale a terra, ma che non fermerà la nostra voglia di lasciare il mondo un posto migliore di come lo abbiamo trovato. Ai responsabili di tutto ciò, se vogliono trasformarsi in persone migliori e diventare dei buon cittadini, noi diciamo: le iscrizioni sono ancora aperte". Davvero non ci sono parole, ma tanto, tantissimo dispiacere per un gesto assurdo e vigliacco.