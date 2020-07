Il parco degli scout messo in sicurezza

CREMONA (17 luglio 2020) - Prosegue l’operazione di messa in sicurezza delle piante morte e a rischio crollo in città da parte delle Serre comunali. Gli operai municipali mercoledì erano al lavoro nei pressi del cavalcavia del Cimitero e ieri si sono spostati al Parco didattico scout per mettere in sicurezza l’area che ad agosto tornerà ad essere teatro delle attività del gruppo Cngei.

Qui, nell’ex campeggio, gli alberi morti sono circa cinque. I due operai in azione fra ieri e oggi li poteranno del tutto, in modo da eliminare la chioma dei rami e ridurli a nudi pali. Successivamente poi saranno segati alla base.

