Si è spenta la signora Luisa, anima del Rio Bar

CRONACA - Una vita dedicata al lavoro, dietro il banco del ‘Rio Bar’, storico locale in piazza della Pace, lì dove sono passate generazioni di cremonesi. Si è spenta oggi la signora Luisa Bonfanti, con l’amata figlia Susanna Mazzolari, anima del locale. E con la signora Luisa se ne va un pezzo di storia di Cremona.

In queste ore, sono molte le testimonianze di affetto per una «imprenditrice lungimirante, lavoratrice instancabile, donna elegante ed empatica». Molti i ricordi dei ragazzi di allora: «Luisa, una parte della mia gioventù»; «Ricorderò sempre i pranzetti da te, le chiacchierate. Ricordi che porterò con me con un sorriso»; «Ciao Luisa, ci hai coccolato e viziato quando eravamo ragazzi. Per questo sarai sempre nei nostri cuori».