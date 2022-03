Addio alla professoressa Cella: una vita per la scuola

CREMONA - Si è spenta nelle scorse ore, a 96 anni, la professoressa Gentilina Cella, docente di Italiano molto nota in città e in vari centri della provincia, dove ha insegnato per oltre quarant’anni. L’ultimo saluto a questa signora attiva, amante del teatro, sempre pronta a condividere i suoi ricordi della città, avverrà martedì alle 11, in Sant’Agata.

«Quando mi sono trasferita ad abitare nell’edificio di via Palestro 70, nel 2010, e l’ho conosciuta, Gentilina Cella, aveva già 85 anni ed era quindi nell’ultima parte della sua vita; e tuttavia tante volte l’ho ascoltata raccontare la sua storia nel suo salotto accogliente o anche sulla soglia della porta di casa, sempre aperta (dove negli ultimi anni spesso si sistemava) che mi sembra di averla conosciuta da sempre, da quando era bambina, e che da sempre Gentilina faccia parte della mia vita e della mia famiglia», spiega Angela Biscaldi, antropologa, professoressa dell’Università Statale di Milano. Un sentire, questo, condiviso da tanti.

«Gentilina amava raccontarsi. Ascoltandola, siamo stati con lei bambina, nelle adunate fasciste che la annoiavano e siamo scappati con lei, assonata, di notte nei rifugi durante i bombardamenti; abbiamo ascoltato con lei nelle aule del liceo Manin le straordinarie lezioni di storia dell’arte del professor Puerari; in un viaggio interminabile, lungo un giorno, in treno abbiamo raggiunto con lei Milano diroccata, al termine della guerra, per l’iscrizione all’Università; abbiamo condiviso le sue fatiche nel dover scrivere componimenti in lingua latina per superare l’esame e poi, dopo la laurea, abbiamo seguito tutte le tappe della sua carriera da professoressa; ci sembra di aver conosciuto la madre premurosa, e il padre vigile che l’aspettava in stazione tutte le sere, e poi i suoi allievi, le sue classi, le commissioni di maturità nelle diverse città d’Italia e anche le colleghe invitate sovente nei pomeriggi per il te. Nei dieci anni in cui l’abbiamo avuta amica, abbiamo ammirato il suo amore per la città di Cremona, per il suo archivio a cui è stata lungamente dedita, per il suo teatro, a cui finché ha potuto non ha voluto rinunciare, per il suo quotidiano, di cui era fedele lettrice e critica. Abbiamo conosciuto il suo senso civico, il suo orgoglio di non avere mai mancato una volta, dal 1946, al voto, il suo innato desiderio di indipendenza, la sua passione per l’arte, la sua curiosità di vedere, sapere e conoscere fino all’ultimo giorno».

Per chi ha avuto il tempo per fermarsi nella sua casa, l’intelligenza per comprenderla, e l’umanità per ascoltarla, le sue storie di vite hanno restituito un mondo perduto, quello di un secolo breve, in cui status e ruoli erano definiti e i valori – il rispetto per i genitori, l’amicizia, l’importanza del sapere – saldi e rassicuranti.

«Salutiamo per l’ultima volta Gentilina l’8 marzo, il giorno della festa della donna. E la vita di Gentilina, classe 1925, davvero rappresenta le conquiste delle donne - il diritto di voto, l’ingresso nel mondo del lavoro, il desiderio di emancipazione – e onora la loro capacità di aver attraversato un secolo non facile con fierezza, coraggio e passione».