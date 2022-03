Tentato omicidio a Ferrara, convalidato il fermo di Cazzanti

CREMONA - Il gip ha convalidato il fermo di Michele Cazzanti, 56 anni, l’impiegato comunale di Ferrara che giovedì 3 marzo, dopo aver sparato contro il collega Roberto Gregnanini, 60 anni, era fuggito in auto.

Bloccato a Cremona dalla Squadra Mobile, l’uomo è in carcere (in isolamento perché No vax) per tentato omicidio. Davanti al gip non ha parlato.

«L’ho trovato stanco e provato», ha detto l’avvocato Vittorio Patrini. Cazzanti ha chiesto di poter essere trasferito nel carcere di Ferrara.