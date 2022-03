Ponte sul Po, si fa sul serio, arriva l’attesa anteprima

CASALMAGGIORE - Ulteriori importanti passi avanti verso la realizzazione del nuovo ponte sul Po. «Lunedì 14 marzo, alle 9.30, presso l’Aranciaia di Colorno – annuncia il sindaco Filippo Bongiovanni – sarà presentato lo studio di fattibilità per la realizzazione del ‘Nuovo ponte in attraversamento al fiume Po tra le località di Casalmaggiore e Colorno’, come recita l’invito inviato giovedì dalla Provincia di Parma». La Provincia di Parma, guidata dal presidente Andrea Massari, ha invitato naturalmente i sindaci di Casalmaggiore e di Colorno, Christian Stocchi, il presidente della Provincia di Cremona Mirko Signoroni, l’assessore della Regione Lombardia alle Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, il consigliere della Regione Emilia Romagna delegato alla mobilità Giovanni Bertocchi, l’Anas e l’Aipo. Sarà inoltre presente Pier Giorgio Malerba del Politecnico di Milano, incaricato dalla Provincia di Parma – cui compete la progettazione della futura infrastruttura – di individuare la tipologia strutturale della nuova opera, secondo parametri tecnico-economici che valuteranno anche l’aspetto della futura manutenzione.



Il docente universitario era presente il 6 giugno dello scorso anno, a due anni dalla riapertura del ponte dopo i lavori di ristrutturazione, per la conclusione delle operazioni di taratura e collaudo dell’impianto di monitoraggio strutturale e dei transiti installato sul manufatto, con relativi collaudi. «La presentazione dello studio di fattibilità del nuovo ponte – commenta Bongiovanni – rappresenta sicuramente una tappa importante. Così come è di rilievo il fatto che diverse forze politiche in Parlamento abbiano presentato mozioni di indirizzo poi approvate dalla VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei Deputati che impegna il Governo a considerare l’opera in una ottica di priorità».



La mozione impegna l’esecutivo nazionale «ad adottare iniziative per destinare d'intesa con gli enti territoriali interessati, una quota predeterminata degli stanziamenti nazionali e a valere sulle risorse del Pnrr, previo incremento degli stessi, per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti sul bacino del fiume Po e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli che presentano problemi strutturali e di sicurezza non più risolvibili con lavori di manutenzione, al fine di consentire la ripresa delle comunicazioni commerciali e dei trasporti delle persone in sicurezza in un territorio importantissimo per l'economia del Paese». Non solo: l’impegno è anche «a valutare l'opportunità di adottare le iniziative di competenza per nominare un commissario, previa intesa con gli enti territoriali competenti, con il compito di accelerare le attività di messa in sicurezza dei ponti sui fiume Po e la realizzazione di quelli nuovi».



Aggiunge Bongiovanni: «La speranza è che con la nomina di un commissario le tempistiche possano effettivamente essere accelerate, anche perché ricordiamo che l’attuale ponte ha una vita residua definita in dieci anni, dal momento della riapertura avvenuta nel 2019. Da allora sono passati quasi tre anni». L’interesse di tutti è pertanto che vi sia una grande accelerazione, per non arrivare al limite del tempo di vita della infrastruttura. Il 14 si potranno apprendere ulteriori informazioni anche sul cronoprogramma. I lavori di ristrutturazione del ponte, dopo l’ordinanza di chiusura totale del 7 settembre 2017, iniziarono a dicembre del 2018 e si conclusero dopo 150 giorni consecutivi dalla consegna dei lavori. Il ponte venne riaperto al traffico il 5 giugno 2019.