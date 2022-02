Ponte Verdi, sopralluogo: progettazione verso la conclusione

SAN DANIELE PO - Sopralluogo questa mattina al Ponte Verdi che collega San Daniele Po a Ragazzola. Erano presenti il presidente della Provincia di Parma Massari, il delegato alla viabilità Bertocchi, i sindaci di Roccabianca e di Polesine Zibello, tecnici e progettisti.

Sta, infatti, per concludersi la complessa progettazione illustrata dai progettisti che si sono soffermati sugli interventi previsti di particolare difficoltà tecnica visto che si lavorerà in alveo operando sulle pile in acqua.

Si tratta di un intervento da 20 milioni di euro complessivi finanziati con fondi ministeriali nell'ambito del bando per i ponti del bacino del Po.