Ucraina, ospedale da campo dei Samaritani nel Paese assediato

KIEV - "Il mondo continua ad essere inorridito dalle immagini di morte e distruzione che arrivano dall'Ucraina, una catastrofe che non abbiamo assistito in Europa dalla Seconda guerra mondiale. I bisogni sono disperati e oggi abbiamo trasportato in aereo un ospedale da campo di emergenza da 30 posti letto sul nostro aereo cargo DC-8". Lo afferma Franklin Graham, presidente dei Samaritani, angeli a Cremona durante la prima ondata della pandemia di Covid.

E poi sottolinea: "L'ospedale può assistere 100 pazienti al giorno e dispone di terapia intensiva, pronto soccorso, farmacia e sala operatoria dove possiamo eseguire fino a 15 interventi chirurgici al giorno. Sono già stati segnalati molti morti e feriti tra i civili e si prevede che le vittime aumenteranno con l'infuriare dei combattimenti".

Il presidente Graham precisa: "I membri del nostro Disaster Assistance Response Team (DART), inclusi medici, infermieri e personale addetto alla logistica e all'allestimento, sono a bordo del DC-8. Invieremo anche due ambulatori sanitari, attrezzati per curare 200 pazienti al giorno, su un volo aggiuntivo la prossima settimana, e ci stiamo preparando a distribuire 20 tonnellate di cibo all'interno delle città sotto assedio. Continueremo a lavorare con le nostre oltre 3.200 chiese partner in Ucraina, molte delle quali stavano distribuendo scarpe nell'ambito dell'Operazione Christmas Child quando è scoppiato il conflitto".