Ucraina, con la CRI di Casalmaggiore raccolta di aiuti

CASALMAGGIORE - Il Comitato locale di Casalmaggiore della Croce Rossa Italiana ha diffuso un comunicato in relazione alla raccolta di aiuti per l'Ucraina.

"In questi giorni di grande apprensione per l'emergenza umanitaria in corso in Ucraina - si legge -, è per noi importante che la comunicazione e le iniziative con la comunità che ci circonda sia univoca e coordinata. A riguardo si comunica che le prime ed immediate riposte che la CRI sta adottando sono la raccolta fondi unitamente ad UNHCR ed UNICEF lanciata su tutti i social ma anche su canali istituzionali Rai con una raccolta fondi congiunta che prevede l'invio di un SMS al numero 45525.

La popolazione può anche effettuare donazioni seguendo il sito di Croce Rossa Italiana. Esiste poi la raccolta beni materiali che sta ovviamente rispettando le necessità del momento che sono in continua evoluzione.

E poi: "La CRI di Casalmaggiore si attiene rigorosamente alle direttive e coordinamento del Comitato Nazionale, della Sala Operativa Nazionale e della centrale di risposta Nazionale. Tutto questo perché la gestione, lo stesso stoccaggio di merci, ed eventuale eccesso ovvero un non coordinamento potrebbe divenire una vera e propria criticità, proprio in questo momento in cui il Paese interessato è in conflitto e la situazione appare molto complessa".