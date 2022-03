Dal carcere all'aeroporto, criminali stranieri rimpatriati dalla Polizia

CREMONA - Nella giornata di ieri il personale della Questura di Cremona ha eseguito un provvedimento di espulsione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Mantova a carico di un cittadino straniero irregolare originario del Perù. In alternativa alla detenzione, è stato colpito da un provvedimento di espulsione giudiziaria. Lo straniero era detenuto in carcere, condannato per i reati di furto e resistenza a pubblico ufficiale. È stato accompagnato alla frontiera aerea di Milano Linate e rimpatriato nel Paese di origine, assieme al personale di scorta internazionale.

Nel mese di febbraio l’Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona ha eseguito tre provvedimenti di espulsione giudiziaria, rimpatriando nei Paesi d'origine un cittadino moldavo, un cittadino kosovaro e un cittadino albanese. Tutti si trovavano detenuti alla Casa Circondariale di Cremona, in quanto condannati per svariati reati commessi sul Territorio Nazionale.

Nella giornata di venerdì 25 febbraio il personale della Questura di Cremona ha eseguito l’accompagnamento coattivo di un cittadino di nazionalità tunisina al Centro Permanenza per i Rimpatri di Torino. L'uomo era stato colpito da un provvedimento di espulsione giudiziaria emessa dal Tribunale Ordinario di Como. Lo straniero, detenuto alla Casa Circondariale di Cremona, è stato dichiarato socialmente pericoloso, e all’atto dell’espulsione si è praticato autolesionismo con l'intento di eludere la procedura di accompagnamento. Nonostante il suo comportamento, dopo alcuni controlli effettuati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cremona, il cittadino tunisino è stato condotto dai poliziotti a Torino. Lo straniero sarà rimpatriato al suo Paese d'origine.