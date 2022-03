Ritrova la Moto Guzzi rubata del papà: «Ringrazio i carabinieri, era un ricordo importante»

SABBIONETA/CASALMAGGIORE - Continua senza sosta l'attività di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Viadana finalizzata alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità, con particolare attenzione ai reati predatori, quali truffe e furti.

Nel corso di uno specifico servizio di perlustrazione, i Carabinieri della Stazione di Sabbioneta hanno effettuato svariati controlli nelle aree rurali della zona. Ad attirare l’attenzione dei militari un casolare di campagna abbandonato, in cui in passato era stato segnalato uno strano via vai di auto non del luogo.

Trovati, occultati sotto a coperte e tavole, due motoveicoli d’epoca, una Moto Guzzi 250 ed una Vespa Piaggio PX 150.

Dopo aver effettuato i controlli del caso, i militari hanno accertato che entrambi i mezzi erano oggetto di furto, poiché rubati circa due anni prima a Casalmaggiore.

Contattato il legittimo proprietario, che ha manifestato la sua gratitudine ai carabinieri per il recupero dei due motoveicoli d'epoca che per lui avevano un grande valore affettivo: infatti, uno dei mezzi, la Moto Guzzi in particolare, era stata acquistata ed immatricolata nel lontano 1953 da suo padre, ed anche se il valore economico non era rilevante, per lui aveva un valore affettivo inestimabile, essendo un ricordo del genitore.