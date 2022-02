Vandalismi, strappati i cavi elettrici del cimitero di Cogozzo

VIADANA – Il cimitero di Cogozzo di nuovo nel mirino dei vandali. Nei giorni scorsi, in seguito a segnalazioni effettuate da cittadini, i tecnici comunali durante un sopralluogo hanno verificato che erano stati strappati alcuni cavi elettrici all’esterno del camposanto, togliendo la corrente a quest’ultimo. Per motivi di sicurezza il personale dell'ufficio tecnico ha deciso di togliere immediatamente la tensione in quanto i cavi a terra rappresentavano un grave pericolo per l’incolumità delle persone che si recavano al cimitero. La corrente verrà ripristinata entro alcuni giorni in quanto è stato ordinato il materiale elettrico che servirà a ripristinare l’erogazione di energia in sicurezza. La ditta incaricata ha già inviato all’amministrazione comunale un preventivo di circa 6mila euro. È stata effettuata denuncia contro ignoti alla polizia locale, che nel frattempo ha avviato le indagini.