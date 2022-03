Area Donna, Apom: «Salvare la Breast Unit»

CREMONA - «Avendo appreso soltanto dai mezzi di comunicazione della riorganizzazione che interesserà l’Area Donna e la Breast Unit presso l’Ospedale di Cremona, la nostra associazione desidera precisare che continueranno l’aiuto e il sostegno sul territorio di Apom Onlus alle donne nel loro percorso di prevenzione o malattia; aiuto per il quale è sufficiente contattare il numero 335562 9498 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@apomonlus.it». Lo precisa in una nota la presidente di Apom, Elena Irma.

«Il pensiero di perdere la Breast Unit di Cremona, inaugurata nel lontano 2006 e che su iniziativa del dottor Alberto Bottini abbiamo contribuito a realizzare e sostenere nei nostri diciannove anni di attività, ci preoccupa e ci rattrista — prosegue Irma —. Non avere più la Breast Unit a Cremona sarebbe una sconfitta per il territorio e un danno per le donne».

Intanto, a seguito della donazione di Apom Onlus a Cremona Soccorso del Doblò in memoria della socia fondatrice Piera Brunelli, prosegue il servizio di trasporto gratuito con l’utilizzo del mezzo. Possono usufruirne le donne segnalate da Apom in trattamento chemioterapico, o seguite per lo screening in Ospedale o presso altre strutture pubbliche o private del territorio. Le persone interessate possono telefonare al numero 338 4924983 o scrivere ad info@apomonlus.it.