Vandali ancora scatenati. Ora nel mirino c'è il cimitero

BONEMERSE - Ancora atti vandalici. Questa volta al cimitero. Dopo il caso che si è verificato presso gli spogliatoi del campo sportivo dell’oratorio, questa volta è toccato al camposanto e a una panchina che si trova nei pressi di un’area verde pubblica. Ad accorgersi dell’accaduto è stato proprio un amministratore comunale che, durante un sopralluogo nella parte esterna e retrostante del camposanto ha visto che i canali di scolo delle acque piovane erano stati staccati, rotti e buttati a terra. Quando sia avvenuto il fatto è difficile da capire. Si tratta di una zona poco frequentata ed isolata. Il sindaco Luca Ferrarini non nega la preoccupazione e l’amarezza per gli episodi che purtroppo si susseguono in paese. Un gesto che pregiudica seriamente, in caso di pioggia, l’intonaco del cimitero. Toccherà ora all’amministrazione farsi carico del ripristino dei canali di scolo, ancora una volta con fondi pubblici e quindi a carico dell’intera collettività.

LA SPADA DI DAMOCLE

«È veramente disarmante – afferma il primo cittadino – lavorare, con tutte le enormi difficoltà di questi anni, per cercare di mantenere un paese ordinato, pulito e vivibile e doversi nel contempo scontrare con questi continui atti di inciviltà che paghiamo tutti. Abbiamo bilanci risicati, si vive con la spada di Damocle del caro delle utenze, in Comune cerchiamo di fare le economie necessarie per evitare, il più possibile, aggravi di qualsiasi genere a carico dei cittadini e poi dobbiamo tamponare, a spese di tutti, anche il frutto di questa totale e diffusa mancanza di senso civico e il disprezzo del bene pubblico». Al momento non si sa chi possa essere stato. Il sospetto però è che sia un gruppetto di ragazzini che già nei mesi scorsi aveva compiuto atti vandalici agli spogliatoi del campo sportivo parrocchiale del paese.

IL RAID AL CAMPO SPORTIVO

In quel caso erano stati avvistati tre ragazzini che avevano raggiunto la struttura, anche questa situata in un luogo isolato, nella zona del cimitero di Bonemerse, di fianco ad un’ampia area parcheggio poco frequentata. La porta che chiudeva la recinzione del campo sportivo, aperta, probabilmente dopo essere stata forzata in precedenza, aveva consentito a questo gruppetto di ragazzini di aver libero accesso. Alcuni erano arrivati a piedi, uno in sella alla sua bicicletta. Una volta entrati avevano cercato di rompere una delle finestre poste sul retro degli spogliatoi del campo sportivo. Erano poi state sfondate, probabilmente a calci tre porte e i muri erano stati imbrattati con disegni e scritte. Un danno non indifferente per la struttura di proprietà della parrocchia. Sul posto erano arrivati anche i carabinieri della stazione di San Daniele che avevano effettuato un sopralluogo e verificato i vandalismi.