Vandali scatenati, distrutti gli spogliatoi al campo della parrocchia

BONEMERSE - Atti vandalici agli spogliatoi del campo sportivo parrocchiale di Bonemerse. Porte sfondate a calci e disegni sui muri frutto del gesto di ragazzini che sono stati avvistati da una persona che, di passaggio, ha dato l’allarme.

I fatti si sono svolti nel tardo pomeriggio di venerdì. Secondo quanto emerso negli attimi immediatamente successivi all’episodio, tre ragazzini del paese hanno raggiunto gli spogliatoi del campo da calcio. Una struttura che si trova in una posizione isolata, nella zona del cimitero di Bonemerse, di fianco ad un’ampia area parcheggio poco frequentata. La porta che chiude la recinzione del campo sportivo, aperta, probabilmente dopo essere stata forzata in precedenza, ha consentito a questo gruppetto di ragazzini di aver libero accesso al campo sportivo.

Alcuni sono arrivati a piedi, uno in sella alla sua bicicletta. Una volta entrati hanno cercato di rompere una delle finestre poste sul retro degli spogliatoi del campo sportivo. Sono poi stato sfondate, probabilmente a calci tre porte e i muri sono stati imbrattati con disegni e scritte. Un danno non indifferente per la struttura di proprietà della parrocchia. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Sospiro che hanno effettuato un sopralluogo.