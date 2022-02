Boom di visite specialistiche: «Pronti i nuovi ambulatori»

CASALMAGGIORE - Sono stati completati i lavori di ampliamento degli ambulatori interni della Croce Rossa di Casalmaggiore, avviati lo scorso mese di dicembre. Manca solo un dettaglio, ossìa l’installazione nei vari ambienti degli altoparlanti che serviranno a diffondere musica di sottofondo. Il comitato locale della Cri ha deciso di potenziare il numero degli ambulatori e delle proprie specialità – per ora sono 22 quelle attive — per riuscire a fronteggiare le richieste, che sono sempre più numerose: a dicembre erano già state 1940 dall’apertura le visite ambulatoriali.

I nuovi spazi

Serviranno anche come ulteriore nuovo punto prelievi ematochimici, convenzionato con il Sistema Sanitario Regionale (Ssr Regione Lombardia) e con altri enti privati, in collaborazione con Synlab Italia, aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9.30: solo sabato scorso, in mattinata, ne sono stati effettuati 52. La richiesta per questo tipo di servizio è sempre molto alta ed è per questo che le poltrone verranno raddoppiate. Si è solo in attesa che si completi l’iter delle autorizzazioni con gli organi competenti, già avviato, ma è previsto che i tempi di avvio saranno comunque stretti.

La sala d'attesa degli ambulatori nella sede della Croce Rossa di Casalmaggiore



Le opere strutturali

Sono state effettuate nella parte nord dell’edificio — entrando, sulla destra —, con la creazione di nuove sale d’attesa, front-office e, appunto, ambulatori. A separare l’ingresso dal nuovo settore è stata posizionata una porta automatica. Dai precedenti 270 metri quadrati del settore visite e prelievi si passa così ad oltre 500. I front-office diventano così tre: uno generale, uno al Centro medico Umanità e uno nei nuovi ambienti appena creati. Per gli ambulatori dell’area psicologica è prevista una differenziazione cromatica delle pareti rispetto agli altri ambienti.

Uno dei nuovi ambulatori

Eventi di educazione sanitaria

La sede della Croce Rossa, grazie alla sua sala multimediale, si appresta inoltre ad organizzare una serie di eventi di educazione sanitaria su tematiche di interesse collettivo, proposti gratuitamente ai cittadini, in collaborazione con Synlab. L’obbiettivo della grande struttura di via Repubblica è di essere sempre più al servizio del territorio e di diventare un punto di riferimento per tante esigenze di carattere sanitario. Diversi i contributi che giungono a supporto della Cri, ma anche le aziende hanno contribuito e possono contribuire in qualsiasi momento, alle attività ed alle campagne nazionali dell’associazione con una donazione in denaro a sostegno dei programmi istituzionali, individuando e realizzando un progetto specifico destinato ad una delle aree di intervento dedicate a giovani, salute, emergenza, sociale. Oppure è possibile supportare le attività ed i progetti della Cri attraverso una donazione di beni.