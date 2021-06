Esercitazione della Croce Rossa Italiana lungo il fiume Po

CASALMAGGIORE - Oggi inaugurazione della nuova sede del comitato di Casalmaggiore della Croce Rossa Italiana, in via Repubblica. Alla cerimonia presente anche Francesco Rocca, presidente della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e presidente nazionale della Croce Rossa Italiana. A contorno dei vari momenti previsti, tra cui la presentazione dell’albo d’onore marmoreo con l’indicazione dei benefattori, sarà presente l’autoambulanza della Croce Rossa che appare nel film «Totò truffa». In mattinata, invece, si è tenuta un'esercitazione lungo il fiume Po, partendo dalla zattera d'attracco dell'associazione Amici del Po.

FOTO: FOTOLIVE/RAFFAELE RASTELLI