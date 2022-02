Droga, due denunce e quattro segnalazioni per uso di stupefacenti

CREMONA - Due denunce e quattro segnalazioni per uso di stupefacenti. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati nel capoluogo e nell’hinterland da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cremona nella serata di venerdì 18 febbraio.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno fermato un uomo a Castelverde alla guida della sua auto. Era evidentemente in stato di alterazione per avere utilizzato stupefacenti. È stato quindi accompagnato presso l’ospedale di Cremona per gli accertamenti tossicologici che hanno permesso di appurare che l’uomo guidava sotto l’effetto di cocaina. Gli è stata ritirata la patente, sequestrato il veicolo ed è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

A seguito di un altro controllo della circolazione, i militari hanno fermato un uomo straniero che stava guidando nonostante la sua patente fosse stata ritirata due settimane prima. Infatti l'uomo non aveva convertito la sua patente straniera nonostante avesse acquisito la cittadinanza italiana da oltre un anno. È stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, mentre la persona che si trovava in auto con lui è stata segnalata alla Prefettura perché trovata in possesso di una confezione in cellophane contenente due grammi di eroina, che sono stati sequestrati.

Gli altri segnalati alla Prefettura sono tre uomini tutti trovati in possesso di eroina, cocaina e hashish per uso personale. Le sostanze stupefacenti sono state ritirate e a uno di loro, che si trovava alla guida di un veicolo, è stata anche ritirata immediatamente la patente di guida.

DENUNCIA AL FUGGIASCO

Oltre ai controlli nel capoluogo, anche i Carabinieri di San Daniele Po hanno denunciato un uomo per lesioni colpose e fuga a seguito di un incidente con feriti. I militari sono intervenuti a Casalmaggiore tra la SP 85 e la SP 343 per un incidente stradale tra un quadriciclo e un’auto. L’auto era ferma allo stop e il quadriciclo stava svoltando dalla SP 343 alla SP 85, ma ha stretto troppo la curva colpendo l’auto ferma allo stop. L’uomo alla guida del quadriciclo, anziché fermarsi e scambiare i dati, ha fatto retromarcia e si è dato alla fuga. La conducente dell’altra auto coinvolta è stata poi accompagnata al pronto soccorso e ha riportato lesioni per quattro giorni di cure, mentre i Carabinieri, attraverso la targa del mezzo che era scappato, sono risaliti al conducente e lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria.