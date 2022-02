Droga, detenzione ai fini di spaccio: due arresti

ASOLA - I Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere e della Stazione di Asola il pomeriggio del 14 febbraio, a seguito di prolungato servizio di osservazione, hanno arrestato in flagranza di reato due soggetti stranieri perché ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I militari, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato ottanta grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, e cinquanta grammi di marjuana, ancora da confezionare. Oltre allo stupefacente è stata sottoposta a sequestro la somma in contanti di oltre 8.000 euro, ritenuta dagli inquirenti provento di spaccio, nonché un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

La Procura della Repubblica di Mantova ha richiesto la convalida dell'arresto e disposto la traduzione dei due alla casa circondariale di via Poma, ove si trovano in attesa dell’interrogatorio di garanzia davanti al Giudice per le Indagini Preliminari.