Tentato furto al Gran Rondò, 36enne arrestato

CREMA - I Carabinieri della Stazione di Romanengo hanno arrestato un 36enne italiano per un furto aggravato al centro commerciale Gran Rondò di Crema. La mattina del 17 febbraio l’uomo è stato individuato e fermato dal personale addetto alla vigilanza dell'Ipercoop dopo avere oltrepassato la barriera delle casse senza pagare.

I Carabinieri di Romanengo sono intervenuti intorno alle 12.00 su richiesta degli addetti alla vigilanza dell’Ipercoop perché il 36enne era stato visto girare per le corsie del supermercato con un atteggiamento strano. Aveva prelevato dei prodotti dai banchi del reparto hi-tech informatica, ma una volta giunto alle casse non aveva pagato nulla.

I militari intervenuti hanno immediatamente perquisito l’uomo trovando nel suo zainetto 2 cuffie wi-fi e 3 coppie di auricolari bluetooth, per un valore complessivo di 105 euro. Grazie alle precise indicazioni dell’addetto alla vigilanza che aveva osservato il 36enne, sono state recuperate tutte le scatole dei prodotti, ormai danneggiate e rese di fatto inservibili.

A seguito della denuncia presentata dal responsabile della sicurezza del negozio, il 36enne è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Crema. L’udienza direttissima si è svolta la mattina del 18 febbraio presso il Tribunale di Cremona. L’arresto è stato poi convalidato e l’uomo è stato rimesso in libertà in attesa dell’udienza fissata per l’11 marzo 2022.