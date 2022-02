Furti nei negozi durante il Natale: beccata coppia di ladri "in trasferta"

CASALMAGGIORE - I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Casalmaggiore hanno denunciato per furto aggravato e ricettazione due cittadini marocchini, un uomo e una donna residenti in provincia di Bolzano ed entrambi con precedenti di polizia a carico.

La coppia aveva già eseguito quattro furti in esercizi commerciali del centro di Casalmaggiore la vigilia di Natale, a Natale e a Santo Stefano, tutti commessi forzando la porta principale priva di saracinesca.

Nei giorni precedenti ai furti i Carabinieri avevano avuto occasione di identificare i due che se ne erano andati da una struttura ricettiva di Casalmaggiore senza pagare il pernottamento. I Carabinieri hanno acquisito la copia dei documenti utilizzati dalla coppia per affittare la camera e questo ha permesso loro di identificare gli autori di almeno uno dei furti.

IL FURTO AL BAR

Il 27 dicembre la proprietaria di un bar del centro ha denunciato ai Carabinieri che durante le notti di chiusura natalizia aveva subito un furto nel suo locale: erano state rubate banconote e monete per diverse centinaia di euro. I militari hanno quindi acquisito le immagini degli impianti di video sorveglianza sia pubblici che privati degli esercizi vicini al bar. Dai filmati è emerso che il furto era stato commesso da due persone, un uomo e una donna. Stando alle ricostruzioni, verso le 4.30 del 27 dicembre la coppia è giunta in bicicletta nei pressi del bar, l’uomo con un calcio ha frantumato il vetro della porta di ingresso del locale ed è entrato. Intanto la donna ha fatto da “palo” all'esterno.

Quello stesso giorno, nel pomeriggio, la titolare del bar ha notato vicino al locale una donna che assomigliava a quella ripresa dalle telecamere. Aveva tra le mani un sacchetto color oro pieno di monete che fino al momento del furto era nel suo bar. Non c'era dubbio che quella donna fosse la stessa che aveva commesso il furto alcune ore prima. La titolare ha chiesto, quindi, l’intervento dei Carabinieri che, giunti rapidamente, hanno bloccato la criminale e l’hanno accompagnata in caserma per l’identificazione.

Gli accertamenti dei militari hanno rivelato che la donna era sia l'autrice del furto nel locale che quella scappata senza pagare dalla struttura ricettiva. Questo ha consentito di individuare anche il complice grazie alla copia del documento di identità già in possesso degli uomini dell'arma. L'uomo, pur non essendo stato rintracciato, è stato comunque individuato come l’altro presunto autore del furto confrontando la foto del documento con i fotogrammi estrapolati dalle telecamere. Inoltre, da un controllo nelle banche dati, è risultato che la coppia in più occasioni era stata fermata e controllata insieme, fino ad essere arrestata per un furto analogo commesso a Bolzano.

LO ZAINO ABBANDONATO

La visione delle telecamere di sorveglianza della città ha consentito anche di osservare i due girare per Casalmaggiore per giorni. La donna è stata ripresa con uno zaino in spalla. La mattina del 29 dicembre i Carabinieri di Casalmaggiore sono stati di nuovo chiamati: in via Alzaia, nei pressi del pontile, vicino a una casetta in legno, era presente uno zaino che è stato recuperato dai militari. Si trattava proprio dello zaino che la donna aveva sulle spalle quando è stata ripresa dalle telecamere.

Dentro lo zaino sono state trovate diverse piastre per capelli, rasoi, spazzole, auricolari, prodotti di bellezza, un abito da donna e dell’abbigliamento intimo da donna. Una piastra per capelli era stata rubata al negozio L’Ateneo, mentre un’altra piastra per capelli e un rasoio elettrico erano quelli rubati al negozio Beautiful Hair, entrambi di Casalmaggiore. Tutto il materiale riconosciuto è stato restituito ai legittimi proprietari.

Al termine dell’attività di indagine, la coppia è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria di Cremona per il furto aggravato commesso al bar e per la ricettazione delle piastre e del rasoio.