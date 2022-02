Infermiere di quartiere, arriva all'oratorio SS. Trinità

CREMA – Grazie al Patto di comunità 2021, all'interno del programma 3 della Coprogettazione tra Comune di Crema e Impronte sociali in rete con gli altri attori del territorio, arriva presso l’oratorio di SS Trinità l’infermiere di quartiere. Una figura già portata, per periodi analoghi, nel 2021 nei quartieri di San Bernardino, Castelnuovo, Vergonzana, e che ora riprende a SS. Trinità-Cattedrale e prossimamente a San Carlo, Ombriano e Santa Maria.



Da giovedì 5 marzo e per tutti i giovedì pomeriggio fino al 28 aprile dalle 16.45 alle 17.45 sarà un punto di appoggio per la comunità. I compiti sono diversi: ascoltare e consigliare gli anziani rispetto ai servizi territoriali, provare la pressione, controllare i parametri ed eventuali escoriazioni che necessitano di medicazioni semplici, aiutare a verificare la corretta somministrazione delle terapie ed effettuare terapie intramuscolari e sottocutanee. Accanto alla figura professionale è previsto l’affiancamento di volontari, prevalentemente infermieri/ASA/OSS in pensione, che in una prospettiva futura possano dare una continuità all’esperienza. L’obiettivo del progetto non è quello di creare un servizio strutturato di natura sanitaria, bensì creare occasioni di relazione e socializzazione partendo dall'attenzione ai cittadini per la propria salute, valorizzando le reti e le risorse presenti nei quartieri.



“Un esempio perfetto di servizio prodotto dall’ascolto dei bisogni, prima, e dalla concretizzazione tramite il programma 3 della Coprogettazione, dedicato, con 'Non sono più solo', al contrasto alla solitudine degli anziani” commenta l’assessore al Welfare del Comune di Crema Michele Gennuso. “L’idea è quella di offrire una ‘prossimità competente’ che possa accompagnare chi è solo o in difficoltà con le questioni di carattere sanitario, che funzioni tuttavia anche da antenna e da sponda di orientamento. Anche questa figura consente infatti di misurare i parametri vitali di un quartiere”.