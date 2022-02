"Mi candido a sindaco": Beretta rompe gli indugi

CREMA - Simone Beretta rompe gli indugi. Si candida a sindaco di Crema con una lista di centrodestra in alternativa a Maurizio Borghetti.

Dopo settimane di dichiarazioni, fughe in avanti e passi indietro, l'ex capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, accelera e annuncia la sua candidatura a sindaco in alternativa a Maurizio Borghetti, appoggiato da Lega e Fratelli d'Italia, e a Fabio Bergamaschi candidato per il centrosinistra.

Beretta aveva chiesto l'unione del centrodestra sulla candidatura di Antonio Agazzi, ma in queste settimane - dopo lunghe trattative - questa pista non sembra essersi concretizzata. Da qui, oggi, accelerazione con l'annuncio del suo impegno diretto.