Droga, arrestato ventenne senza fissa dimora

OFFANENGO - I Carabinieri della Stazione di Romanengo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un ventenne italiano, senza fissa dimora, denunciato anche per porto abusivo di arma da taglio.

I FATTI.

Il giovane, controllato a bordo di un veicolo condotto da un’altra persona, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, di una grossa somma di denaro e di un coltello a serramanico.

I militari della Stazione di Romanengo i giorni scorsi hanno fermato a Offanengo, verso l’una di notte, un’auto con a bordo due persone. Durante il controllo i militari hanno proceduto al controllo dei due e hanno notato che quest’ultimo, un 20enne, era molto nervoso senza un apparente motivo.

Veniva perquisito sul posto per capire il motivo del suo nervosismo e nelle tasche dei pantaloni e del giubbotto sono stati trovati un coltello a serramanico e la somma di 1.260 euro in banconote di piccolo taglio, mentre negli slip del ragazzo venivano trovati 20 involucri di cellophane contenenti cocaina e pronti per la vendita.

Conclusi gli accertamenti il ventenne è stato arrestato per la detenzione ai fini di spaccio degli stupefacenti e denunciato per l’arma da taglio mentre la droga, i soldi e il coltello sono stati sequestrati.